Wojciech Szczesny parla in conferenza stampa: domani c'è Juve-Ferencvaros.



PARTITA DIFFICILE - "Ci aspettiamo una partita difficile, con un avversario tosto. Cerchiamo di continuare percorso di crescita, buoni segnali con il Cagliari. La cosa più importante è portare a casa il risultati i tre punti":



MIGLIORARE - "Mi è piaciuto il pressing fatto, siamo stati molto aggressivi, fatte tante occasioni da gol. Un bel calcio, ma abbiamo fatto bene nel primo tempo soprattutto. Vorrei farlo per 90 minuti per diventare una grande squadra"



ASSENZE - ​"Assenza di due giocatori così forti, così importanti, è sempre dura. Ma la mentalità non cambia. Tanti leader e tanta personalità, non cambia niente".



APPROCCIO - "Alla Juve giochi sempre al 100%, non è difficile trovare motivazioni in Champions, non vedo questo rischio".



COLLEGA - "Credo che ha fatto un errore, l'altro era un retropassaggio difficile e Paulo ha recuperato palla e fatto gol. L'altro ha fatto un errore sul 3-0. E' un portiere forte, ha fatto anche interventi buoni".



OBIETTIVO - "Credo che in generale, la forma è molto buona, hanno giocatori veloci che calciano bene. Cercheremo di pressare molto, di salire molto"



PIRLO - "Si è creato un bel rapporto, sono in difficoltà a parlare con lui. Se dico una cosa sbagliata, poi magari gioca Pinsoglio. Vuole fare qualcosa di nuovo, più europeo, pressando molto alti. Siamo a disposizione del mister e vogliamo crescere anceh noi per diventare una grande squadra".