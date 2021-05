Un’immagine di sportività unica. La Juventus è entrata in campo nel classico riscaldamento prepartita prima dell’Inter, a parte Lautaro Martinez, solo sul prato dello Stadium. Szczesny, non appena visto l’argentino, si è diretto verso di lui abbracciandolo. Per quale motivo? Come spiega Sky Sport, a fine partita della sfida di Coppa Italia tra Juve e Inter Szczesny e Lautaro si erano beccati a parole molto duramente. Il gesto del portiere bianconero una mano tesa per la pace.