7









Anche Wojciech Szczesny ha lasciato Torino. A raccontare la notizia è stato Sky Sport, secondo cui il portiere polacco ha lasciato la città italiana per tornare in Polonia. Sarebbero quindi 8 i giocatori attualmente all'estero per la Juventus.



IN 8 FUORI - Da Ronaldo (il primo) a Higuain, passando per Pjanic, Khedira, Douglas Costa e i connazionali Danilo e Alex Sandro: sono 8 i bianconeri che hanno fatto ritorno presso i propri paesi d'origine. Un'altra notizia, questa di Szczesny, che contrasta quanto uscito in queste ore: se dovessero davvero riprendere gli allenamenti il 14 aprile, a quel punto il portiere non potrebbe subito farne parte. Il motivo? Subito dopo il rientro in Italia dovrà rimanere 14 giorni in quarantena obbligatoria.