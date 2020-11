Wojciech Szczesny è un "marito d'arte". Sua moglie, infatti, Marina Luczenko, è un'artista molto conosciuta in Polonia, dove ha intrapreso una carriera nel mondo della musica, in particolare nel genere del R&B. In questi giorni Marina - come si fa chiamare nella sua attività da cantante - ha lanciato un nuovo singolo intitolato "Skandal" in collaborazione col collega Smolasty.