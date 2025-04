AFP via Getty Images

Szczesny, la rivelazione sul futuro che spiazza tutti: 'Se l'allenatore...'

51 minuti fa



L'ex portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato ai microfoni di Sport. Il portiere oggi in forza al Barcellona è tornato a parlare. Le sue parole:



SZCZESNY- "Voglio aiutare la squadra e dare il meglio di me in campo, ma se l’allenatore decide in qualche momento che il capitano tornerà e si prenderà la porta, per me sarebbe una situazione del tutto normale e comprensibile. Sono venuto qui per sostituire Marc, e non avrei alcun problema se Marc tornasse semplicemente e riprendesse il suo posto".