Szczesny: 'La Juventus si concentra sui risultati, al Barcellona c'è gioia per il calcio'

Calciomercato

Szczesny parla delle differenze tra Barcellona e Juventus

Le parole sul futuro

Wojciechdopo essere rimasto fuori nella prima parte della sua stagione al Barcellona ha da tempo preso il posto da titolare confermando le grandi qualità mostrate in tutta la sua carriera. Il portiere polacco ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale polacco Eleven Sports, in cui ha parlato dei primi mesi con i blaugrana soffermandosi sulle differenze che ha trovato rispetto alla Juventus."Ciò che mi rende più felice qui al Barcellona è l'emozione associata al bel calcio, che è una sensazione completamente diversa da quella a cui sono abituato", ha dichiarato Szczesny, già sottolineando quindi la novità rispetto al passato. Il polacco però ha approfondito la questione concentrandosi proprio sulla sua ex squadra, mentre al Barcellona c'è una gioia pura nel calcio, e questa sensazione è contagiosa. Non sorprende che milioni di tifosi in tutto il mondo siano influenzati da questo approccio". Parole che marcano la differenza sostanziale che c'è tra i due club, che da sempre hanno un approccio differente al calcio.SUL FUTURO - "Probabilmente sarà presto il momento di prendere una decisione sul mio futuro. Ora la cosa più importante è concentrare tutta la mia energia fisica e mentale sulle prossime partite. Dobbiamo giocare al meglio."