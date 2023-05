. E alla, quest'anno, i momenti "complessi" non sono mancati. L'ultimo risale giusto a poche ore fa, alla sconfitta in casa delche ha condannato i bianconeri alla seconda stagione consecutiva senza titoli, con lo spettro dell'esclusione dalle Coppe europee a rendere ancora più cupoEcco, ieri sera, nel post partita allo stadio "Ramón Sánchez-Pizjuán", l'unico a rendersi conto di questa necessità è stato Wojciech, il super portiere che ha tenuto a galla la Juve per buona parte di gara, senza nulla potere davanti aed Erikche, nella bolgia della loro "casa", hanno poi messo una pietra tombale sulle ambizioni di Madama.- Spesso pronto a scherzare, a sdrammatizzare anche nei momenti più pesanti, il polacco si è presentato davanti alle telecamere più serio che mai, senza alcuna intenzione di trovare scuse o minimizzare la batosta appena subìta dalla Juve. "Oggi non mi è piaciuta per niente la nostra reazione dopo il gol fatto", le sue parole sul match appena concluso. "Ci siamo abbassati troppo, eravamo troppo negativi. Loro hanno creato tanto e probabilmente hanno meritato il pari.. E poi una considerazione severa ma giustissima, esternata con una lucidità che di certo non aveva mostrato Massimilianopoco prima nell'analizzare la serata e, in generale, gli ultimi mesi della sua squadra: "È una grande delusione, questa sconfitta vuol dire una stagione senza trofei.. L'anno prossimo dobbiamo ripartire ma stasera resta una grande delusione".- Ed ecco, riassunta in poche parole, la mentalità Juve, quella deldi bonipertiana memoria. Sempre quella a cui di recente i bianconeri sembrano aver fatto ombra con il macigno dei 15 punti di, nella- o quantomeno anticipata -, con giovani promesse in rampa di lancio e presunti "senatori" non più capaci di offrire garanzie, almeno sul campo.- Alla Juve, in sostanza,. E a dirlo, pur senza prenderlo come un alibi, è stato ancora lo stesso Szczesny: "Dobbiamo ritrovare un po' di ordine e organizzazione all'interno del club, quest'anno è stato molto strano e particolare, per poi ritrovarli anche in campo"."L'anno prossimo dobbiamo ripartire ma stasera resta una grande delusione", è stata la chiosa del portiere. "Ripartenza? Ci si prova dai punti positivi di quest'anno, dalla crescita dei tanti giovani che si sono inseriti bene in Prima Squadra". Non è tutto da buttare, insomma.A quel punto sì, che la mentalità Juve potrà riemergere dalle ceneri.