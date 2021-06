L'operazione allegria di Szczesny. Anzi: l'operazione Allegri per Szczesny. Che è un gioco di parole facile, ma che ha un gran significato di fondo. La stagione è finita prima di quanto auspicato dall'estremo difensore bianconero, che non è stato certamente impeccabile nella rassegna continentale. Un goffo intervento nella prima partita che ha segnato di fatto il cammino della squadra allenata da Paulo Sousa. Che ha generato critiche, eccome, con la moglie del portiere arrivata al punto di esternare tutta la sua delusione e incredulità per quanto visto sui social. Insomma, non il momento più felice. Ma può ripartire con serenità, Tek. E può farlo dalla Juventus.