"Adesso mi aspetto che l'arbitro Mariani venga sospeso dal designatore Rocchi". Così il giornalista napoletano Raffaele Auriemma sul direttore di gara di Atalanta-Juve, colpevole a suo dire di non aver sanzionato Szczesny per l'intervento su Koopmeiners fuori dall'area di rigore bianconera. Intervenuto a Tiki Taka su Canale 5, Auriemma ha paragonato l'episodio a un altro avvenuto tre anni fa: "Il 3 marzo 2019, in Napoli-Juve, fu espulso Meret al 25' per un'uscita analoga su Ronaldo, che non toccò nemmeno. E su quella punizione, Pjanic fece il gol dell'1-0. E chi era l'arbitro in campo? Rocchi! Che ora deve sospendere Mariani", il parere del giornalista, che sembra non aver convinto gli altri presenti in studio.