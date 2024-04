Un fuoriclasse, forse troppo spesso sottovalutato. Difficile definire diversamente Wojciechdopo l'ennesima straordinaria prestazione messa in campo ieri sera contro la. Straordinaria per almeno due motivi: innanzitutto per l'importanza delle sue parate, a partire da quella mostruosa super mandare il pallone sulla traversa e salvare il risultato; e poi per la capacità non scontata di farsi sempre trovare pronto, anche dopo un primo tempo di sostanziale inattività al cospetto di un'avversaria mai pericolosa nè cattiva.Tek - che tra l'altro di recente è stato decisivo anche nel portare la sua Polonia all'Europeo - si sta dunque confermando una certezza assoluta per la, nella fase finale di una stagione in cui non ha mai mancato di offrire il suo contributo da leader in campo e anche nello spogliatoio, con parole e atteggiamenti mai banali. Tanti, già prima di ieri, i momenti nei quali è stato determinante, magari senza riuscire sempre a portare la vittoria ai suoi ma comunque salvando il risultato in più occasioni.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.