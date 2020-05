1









Wojciech Szczesny ha parlato a Foot Truck della sua scelta di venire alla Juventus: “Quando vieni qui hai la sensazione di quanto sia importante vincere. Quando cambi club, arrivi ad un certo punto della tua carriera in cui vuoi solo vincere trofei. È bello far parte di un giovane progetto di speranze per il futuro. Ma abbiamo la stessa età, abbiamo 29 anni e ad un certo punto dici che ti rimangono sei o sette anni della tua carriera e vuoi solo vincere il campionato, lottare per la Champions League e sfidare te stesso. Non va bene solo giocare per la stessa squadra per 10 o 20 anni e non vincere nulla. Hai vinto un po', hai segnato un paio di goal a Wembley. Quando giocavo con la Roma eravamo venuti a Torino in trasferta. Sulla strada per gli spogliatoi ho visto tutte i trofei della Juventus disegnati... E ho pensato ‘cazzo, voglio giocare qui’. Abbiamo perso 1-0 entrambe le volte".