Soltanto altre due stagioni di contratto, e allora la Juve si muove sul fronte rinnovo. Stavolta toccherà anche a Wojciech Szczesny, che con la Juve ha tutte le intenzioni di continuare a lottare e a sognare le più grandi vittorie. La dirigenza juventina sta valutando la possibilità di far partire l'offerta per prolungargli il contratto: un ruolo chiave, quello di Tek per la Juve di Sarri, che non deve essere messo in discussione neanche per un istante. E allora, ecco che la Juventus si muove, così da risolvere la situazione il prima possibile. Ne scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.