La passione di Maurizio Sarri per il fumo è nota a tutti. Anche ai suoi giocatori, naturalmente. Ed ecco servito il siparietto a Sky mentre l'allenatore bianconero sta rispondendo a Fabio Caressa e i suoi ospiti al Club. Il portiere Wojciech Szczesny ha fatto una fugace irruzione nell'intervista del suo mister per porgergli una sigaretta, dicendogli "Te la sei meritata". Una boccata d'aria (pardon, di fumo) in un'annata dove Sarri è stato anche discusso in merito al suo rapporto con l'organico della Juve.