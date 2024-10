Barcelona's new man is here pic.twitter.com/28EDwrp0fU — 433 (@433) October 1, 2024

è virtualmente un nuovo giocatore del. Il polacco ex Juventus è stato intercettato dai fotografi di tutto il mondo sugli spalti dell'Estadi Olimpic Lluis Companys, dove si sta disputando la sfida ditra la squadra blaugrana e lo Young Boys. Una presenza, la sua, che è piaciuta molto ai tifosi della squadra catalana e che mette in mostra tutta la voglia del portiere di cominciare questo nuovo capitolo della sua carriera calcistica, che fino a pochi giorni fa sembrava ormai conclusa: la chiamata del Barcellona, però, è stata irresistibile per Tek, che ha deciso di rispolverare i guantoni e rimettersi subito in gioco. L'annuncio ufficiale del club spagnolo sul suo ingaggio è atteso a brevissimo.