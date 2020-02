Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha analizzato in un'intervista a Tuttosport alcuni dei problemi della Juventus, dopo la sconfitta di Verona. Ecco le sue parole: "​La strada è comunque quella giusta, i margini di miglioramento sono grandi. A Verona è​ successo che abbiamo lasciato i tre punti per strada a causa della superficialità e della leggerezza della squadra. Questa è una cosa che ci fa molto male perché abbiamo preso i due gol nel momento che sembrava di controllo della partita. Abbiamo pagato in alcuni momenti importanti perché non eravamo attenti. Quindi bisogna capire come mai siamo venuti meno e ripartire subito".



MOTIVAZIONI - "​E’ strano, perché comunque in casa vinciamo in modo molto buono facendo tanti gol e non prendendoli mentre in trasferta abbiamo trovato un po’ di ​difficoltà. Credo che questo sia un aspetto mentale che bisogna cambiare subito: è imbarazzante che una squadra di questo valore lasci i punti per strada in questo modo".



SARRIBALL - "Se è la scelta sbagliata? ​No, io credo che la strada sia giusta, però è chiaro che il margine di miglioramento è ancora alto. Come ho detto, in casa abbiamo visto una Juventus che vince e gioca molto, molto bene. In trasferta non siamo riusciti a farlo con continuità, ma la strada è quella giusta".



RONALDO - "​E’ arrabbiato come tutti noi perché non va bene perdere queste partite. Lui fa tutto per farci vincere, segna ogni partita, invece noi non siamo stati bravi".