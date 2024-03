Szczesny, il SUV più costoso al mondo



La reazione dopo il match con l'Estonia

Teksta facendo parlare di sé. Non per le (grandi) prestazioni che sta fornendo con la Juventus e con la nazionale polacca, bensì per l'intorno. Per reazioni ed "esagerazioni".Insomma, fa sempre notizia, ma negli ultimi giorni un po' di più. La Polonia, nel frattempo, si sta giocando un pezzo di futuro:, con l'obiettivo di andare a giocarsi l'Europeo in estate. Sarà l'ultimo appuntamento con la selezione polacca per Tek, che si dedicherà successivamente solo al club.Da cosa partire? Beh, da quel che ha fatto più scalpore. E cioè la sua macchina.. Oltre ai calciatori, i fans hanno potuto ammirare numerose auto di lusso parcheggiate nei paraggi.Wojciech Szczęsny è stato il più stiloso: il suo ingresso sul posto,, ha fatto scalpore. Del resto, quell'auto è considerata il modello più costoso al mondo secondo Cars Guide. Il prezzo di un'auto del genere si aggira intorno ai 1,4 milioni di PLN, circa 325mila euro.Prima dell'Islanda, comunque, c'è stata una prima vittoria con l'Estonia. Tutto facile per Szczesny, che ha subito un solo gol, ma ne ha visti 5 siglati dalla propria nazionale.In un impeto molto 'allegriano', Tek ha però reagito male alla rete subita; al triplice fischio, ancora arrabbiato, ha abbandonato il campo senza salutare pubblico, avversari e tifosi.