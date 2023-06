Ora che è stata esercitata l'opzione di prolungamento automatico per un ulteriore anno del suo contratto, che sarebbe scaduto nel 2024 e che invece andrà ad esaurirsi soltanto nel 2025, Wojciechha una carta in più sul futuro. Che no, non è scontato. Assolutamente. Nonostante sia una conferma importante per uno dei punti di riferimento anche all'interno dello spogliatoio dal punto di vista - e a prescindere dalla scaramuccia con Allegri -, Tek potrebbe infatti partire. Il motivo? Prevalentemente l'ingaggio. Parecchio alto.Szczesny percepisce alla Juve un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti a stagione, tra i più alti all'interno della rosa, e la dirigenza bianconera nelle prossime settimane è chiamata a definire una strategia che preveda un rafforzamento dell'attuale gruppo di giocatori passando pure da qualche rinuncia e da qualche doloroso taglio. Al momento sul fronte Szczesny non si sono palesate ufficialmente squadre dall'estero intenzionate ad assecondare il suo desiderio - racconta CM -, la Juve non vuole farsi cogliere impreparata di fronte all'eventualità di una cessione. Potrebbe rappresentare il presente ma soprattutto il futuro, Marco Carnesecchi della Cremonese.