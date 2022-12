Nella super sfida di ieri tra Polonia e Argentina a brillare non è stata la stella di Messi, ma ancora una volta l'ennesima partita sublime del bianconero. Il polacco ha infatti rubato la scena proprio alla Pulce, ipnotizzandolo dal dischetto e parando di fatto quello che è il suo secondo rigore in questo Mondiale. Ma c'è un curioso e particolare retroscena raccontato proprio dal numero 1 della Juve, accaduto con l'argentino negli istanti antecedenti all'assegnazione del calcio di rigore, quando il direttore di gara era impegnato a visionare il replay del fallo al VAR.Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TV2: 'Abbiamo parlato prima del rigore e. Ho perso una scommessa contro Messi. Non so se ai Mondiali sia consentito scommettere, forse mi penalizzeranno.'.