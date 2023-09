Le parole di Wladimiroalla Radio della Serie A:"In occasione delle prime partite in cui incrociavo la Juventus, Szczesny è sempre venuto a farmi i complimenti per come giocavo: sentirselo dire da uno come lui è motivo d'orgoglio. La mia top tre dei portieri più forti in circolazione è Courtois, Alisson e Donnarumma. Gigio ha subito qualche critica di troppo: io ho avuto la fortuna di allenarmi insieme a lui e ho constatato quanto sia forte. In Serie A, invece, secondo me i migliori portieri sono Maignan e l'accoppiata Szczesny-Perin".