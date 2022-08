Che bellino il figlio di Tek che canta sempre l’inno della Juve pic.twitter.com/gTJvQNVVDb — (@vane___96) August 2, 2022

Si canta l'dellain casa di Wojcech. A intonare "Storia di un grande amore" non è il portiere polacco nè la moglie Marina, che lavora proprio nel mondo della musica, ma il piccolo, il figlio di quattro anni, immortalato in un video mentre "sfreccia" lungo una stradina nel bosco in sella alla sua bicicletta: un filmato che ha subito fatto il giro dei social, suscitando tenerezza e affetto tra i tifosi bianconeri. Eccolo qui sotto.