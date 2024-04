Dal suo esordio con lanella stagione 2017/18, Wojciechha raggiunto un notevole traguardo, collezionando 100 clean sheet in 249 presenze con la maglia bianconera, considerando tutte le competizioni.Questo lo rende il portiere con il maggior numero di clean sheet in Serie A nel periodo preso in considerazione. Il suo contributo alla difesa della Juventus è stato fondamentale nel mantenere la porta inviolata in molte occasioni e nel garantire risultati positivi per la squadra.Il rendimento di Szczesny è stato eccezionale sin dal suo arrivo alla Juventus, dimostrando costanza e affidabilità tra i pali. La sua capacità di mantenere la porta inviolata è stata cruciale per il successo della squadra in varie competizioni nazionali e internazionali. Con 100 clean sheet raggiunti in un periodo relativamente breve, Szczesny si è confermato come uno dei migliori portieri della Serie A e ha contribuito in modo significativo alla solidità difensiva della Juventus. La sua costanza nel respingere gli attacchi avversari è un tributo alla sua abilità, dedizione e impegno nel ruolo di portiere della Vecchia Signora.