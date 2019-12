La Juve si è già mossa per tempo riguardo al rinnovo di Wojciech Szcezsny: manca solo l'ufficialità ormai, il polacco prolungherà l'accordo fino al 2024 con un sensibile aumento dell'ingaggio che salirà fino a 7 milioni netti a stagione più bonus. Quanto basta per ribadire una volta di più la fiducia totale e incondizionata a Szczesny. Ma il mercato è sempre aperto ed escludere colpi di scena non si può mai. Lo rivela Calciomercato.com, che sottolinea anche il continuo monitoraggio bianconero riguardo a Donnarumma e ter Stegen. Insomma, staremo a vedere...