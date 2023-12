Il portiere della, ha ricevuto elogi sinceri da parte del giornalista di Sky Sport, Giovanni Guardalà. Il giornalista ha sottolineato: "Szczesny è così, sereno sempre, attento e scrupoloso. È una sicurezza per i compagni e un esempio per i giovani. È un personaggio che fa bene al calcio, spesso appesantito da polemiche e nervosismi molte volte assolutamente inutili." Guardalà ha enfatizzato la tranquillità e l'attenzione di Szczesny, evidenziando il suo contributo positivo non solo come atleta di alto livello ma anche come figura che apporta equilibrio e maturità in un mondo calcistico spesso travagliato.