Meno di un mese fa Szczesny ha firmato il rinnovo fino al 2024, ma la Juve non ha smesso di seguire con attenzione altri portieri. Se dovesse arrivare una super offerta, il portiere polacco potrebbe partire e a quel punto i bianconeri non vogliono farsi trovare scoperti. Donnarumma ma non solo, tra le idee della Juve c'è anche quella che porta al tedesco del Barcellona ter Stegen, che secondo Catalunya Radio non è soddisfatto della sua esperienza in Spagna e potrebbe pensare di cambiare aria. Sul portiere del Barça c'è anche il Bayern Monaco.