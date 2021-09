Il giornalista Fabio Ravezzani, su Twitter, ha commentato la prestazione odierna della Juventus: "Il fatto più grave nella sconfitta della Juve è che nemmeno un episodio fortuito positivo le ha permesso di vincere. Semplicemente perché ha restituito (raddoppiato) il favore. La squadra sembra apallica. Servono il carattere di Chiesa e Cuadrado come l’aria. Ok Locatelli. Quanto a Szczesny, gli errori sono ormai troppi. Ha affossato praticamente da solo l’avvio di campionato. Male anche in nazionale. A questo punto fermarlo qualche settimana è un atto di compassione non rinviabile per lui e per il resto della squadra."