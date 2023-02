Le parole dia Dazn:ESULTANZA - "Emozionante vincere 1 a 0, con un gol annullato alla fine, é emozionante. Importante vista la situazione, 3 punti sempre fondamentali, siamo contenti di averla portata a casa. ".GOL ANNULLATO - "Mi sembrava fallo, poi arbitro ha detto che era fuorigioco ma non lo sapevo. E' stato bello, prima volta che mi succede, di solito succede a noi, stasera godiamoci questa vittoria anche in condizioni un po' fortunate".NEL FINALE - "Dal punto di vista fisico non credo, abbiamo fatto un buon primo tempo, nella ripresa negli ultimi 20 la Fiorentina aveva tutti gli offensivi in campo, bisogna avere l'umiltà di difendere, stasera in maniera caotica ma abbiamo portato a casa il risultato ed é quello che conta".PENALIZZAZIONE - "Una cosa da gestire, ognuno ha reazioni diverse. Per un paio di giorni eravamo nervosi, io mi alzavo ogni mattina e guardavo la classifica con i punti guadagnati in campo, perché mi stimola. Lottare nella parte destra della classifica mi stimola meno".PRESTAZIONI - "Non vorrei usarlo come una scusa, ho fatto un errore grave che non ha a che fare con la situazione. Cerco di trovare un equilibrio mentale per arrivare al meglio. Magari ho sbagliato perché sono scarso, ci sta anche quello".