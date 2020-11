L'Italia è in campo da pochi minuti contro la Polonia al Mapei Stadium di Reggio Emilia per un'importante partita di Nations League ( qui la nostra diretta ). A difendere la porta polacca, come alla Juventus, c'è Wojciech Szczesny, che si è così espresso oggi ai microfoni di Rai Sport: "Non abbiamo scelta: dobbiamo giocare ogni tre giorni. Vero che senza pubblico è tutto molto diverso e più difficile, ma bisogna andare avanti e giocare le partite che sia di Serie A, Champions League o Nations League".