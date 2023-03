Il portiere polacco è diventato ormai da tempo un perno della Juve. Portiere affidabile, carattere prezioso e con Perin costituisce una coppia di assoluta affidabilità, a cui la società non pensa di rinunciare. Ma anche lui non sembra aver intenzione di dire addio ai bianconeri, nonostante quanto stia accadendo fuori dal campo possa lasciare i bianconeri senza coppe. Ha un contratto fino al 2024, con opzione per un altro anno e, anche se il mercato chiama, non ha così tanta voglia di salutare Torino.- Sì, perché a sondarne il futuro ci ha pensato Fabio Paratici. L’ex dirigente bianconero lo avrebbe voluto portare al Tottenham, ma ha ricevuto un “no” secco del portiere all'affare. Ma senza dubbio ci riproverà. Come riporta la Gazzetta, almeno per ora, Szczesny non vede altro che la Juve nel suo futuro prossimo, mettendo al massimo in conto un’esperienza in America, in MLS, prima di chiudere definitivamente la carriera. La Juve in questo momento ha un pensiero in meno e una certezza in più.