Non ha vissuto una partita difficile Wojciech Szczesny in quel di Budapest, dove ieri sera la Juventus ha strapazzato il Ferencvaros. Anche se sul finale è arrivato il gol dell'1-4 magiaro che ha pregiudicato un potenziale clean sheet di tutto riposo. Ad ogni modo, la Juve ha portato a casa i 3 punti e ha messo una piccola ipoteca sul passaggio del turno. Questo è il messaggio che ha voluto lanciare stanotte il portiere polacco su Instagram: ha pubblicato una sua foto (in cui dà indicazioni ai compagni) col messaggio "Obiettivo raggiunto in Ungheria".