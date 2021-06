Durante il ko della Polonia contro la Slovacchia Wojciech Szczesny è stato protagonista di un record negativo dell'Europeo: l'autogol del portiere della Juventus ha sbloccato la gara con il pallone che prima rimbalza sul palo e poi colpisce la schiena del polacco. Come riporta Bleacher Report, non era mai successo prima di oggi che un portiere facesse un autogol in una fase finale di un Europeo.