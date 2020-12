2









Non è mai stato considerato al centro dell’elite mondiale dei portieri, ma alla luce delle sue recenti prestazioni non si capisce il motivo di questa dimenticanza. Ma Szczesny è un fenomeno, basta ammirare il miracolo compiuto su Tsygankov, ieri contro la Dinamo Kiev, per convincersi di quanto sia al sicuro la porta della Juventus, che lo scorso febbraio ha deciso di blindare l’ex Roma e Arsenal con un rinnovo del contratto fino al 2024. Tutti in casa bianconera sono consapevoli di avere un fenomeno in porta, un po’ meno il mondo intero. Tutti compresi i tifosi, che gongolano ad ogni sua parata decisiva.



