2









Uno dei temi di mercato caldi di questi giorni è sicuramente il futuro di Szczesny, improvvisamente vacillante per il potenziale assalto della Juventus per Donnarumma nel caso in cui si liberi a zero dal Milan. Il polacco è stato accostato all’Everton e il tecnico Carlo Ancelotti che, intervistato dal Corriere dello Sport, ha risposto in merito all’interessamento: "L'Everton interessato a Szczesny? Il portiere ce l'ho, è Pickford. Adesso penso solo al West Ham: se domenica lo battiamo rientriamo in Europa, se perdiamo siamo fuori. Per fortuna giochiamo a Londra. L'assenza del pubblico penalizza la squadra di casa e favorisce chi viaggia".



SU RONALDO – Poi una battuta ironica su Ronaldo: "Cristiano Ronaldo è finito? Quanti gol ha segnato quest'anno? In campionato 27. Allora sì, è proprio finito…”



SUPERLEGA – "Non mi sta bene quando il business uccide il merito sportivo. Bisogna essere duri con chi fa i debiti e più duri con chi non li ripiana. Sono contro chi non paga gli stipendi, chi spende molto più di quello che incassa. Se il proprietario di un club vuol mettere soldi suoi per aggiustare i conti della società, deve essere lasciato libero di intervenire: è tutto denaro che entra nel circuito".