Szczesny: 'Ero in spiaggia, ora gioco in uno dei club più forti d'Europa'

AFP via Getty Images

Le parole diin conferenza stampa:"Mi piace il fatto di vincere. Qualche mese fa ero in spiaggia e ora sto giocando in una delle migliori squadre d’Europa. Vincere è la cosa che mi piace di più. Sarebbe stato impossibile per me pensare di vincere competizioni così importanti dopo essermi ritirato. Ogni volta sono più vicino a vincere la Champions, che è un sogno per me.""Sinceramente, stavo giocando a golf con mio figlio. La verità è che già prima di quel momento avevo ricevuto qualche segnale. Mi è sembrata una cosa strana, perché non ci sono molti giocatori che ricevono una chiamata in una situazione del genere. È stato tutto molto naturale."

"Non è qualcosa a cui penso troppo. Ho un contratto fino alla fine della stagione e voglio concentrarmi sulle partite. Non voglio perdere energie con questioni legate al contratto o al mio futuro. Voglio dare la migliore versione di me stesso per il club."