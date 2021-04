Wojciech Szczesny potrebbe guardare Juve-Napoli dalla panchina. Dopo gli errori contro il Torino, per il polacco potrebbe esserci un turno di riposo, anche per riprendere qualche energia mentale lasciata per strada, su quei palloni sfuggiti o non deviati. Tante le critiche negli ultimi giorni, che riprendono quelle del passato.



Di lui La Stampa scrive: "Era una delle poche certezze, ora anche lui inizia a vacillare. Buffon avrebbe dovuto giocare il derby, ma la squalifica... Scalpita e si candida per il Napoli: fisicamente sta bene, vuole dimostrare di essere ancora competitivo".