Wojciech Szczesny, al termine della partita contro la Dynamo Kiev, ha parlato a Sky Sport: "Era importante aver portato a casa un risultato positivo, adesso è importante prepararci per la gara con il Verona e poi c'è il Barcellona - le sue parole -. Altre favorite per lo scudetto? Ci va benissimo, noi comunque sappiamo qual è il nostro dovere. La Juve gioca sempre per vincere tutti i trofei e proviamo sempre a farlo". Anche oggi un'ottima prestazione del portiere polacco, che ha mantenuto la porta inviolata nel debutto stagionale in Champions League.