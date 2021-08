e una domenica da dimenticare. Il portiere polacco è stato protagonista in negativo in campo, con i due errori decisivi nel 2-2 contro l'Udinese, ma anche fuori dal campo, dove il giocatore della Juve è stato coinvolto in un incidente in macchina al ritorno dalla trasferta. A raccontarlo è il Corriere dello Sport, secondo il quale è stato vittima di un tamponamento mentre stava rientrando a casa. Tanto spavento ma, per fortuna, nessuna conseguenza.