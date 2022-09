è già tornato. Tra i bianconeri a cui ha fatto bene anche un giro in Nazionale, c'è anche il portiere polacco. Con la sua nazionale, Tek si è mostrato completamente ristabilito: doppia gioia, dunque, per lui. Sia ritrovarsi tra i pali, sia conquistare una vittoria importante in Nations League.Tek rientrerà oggi insieme a, nel pomeriggio svolgerà allenamento con il gruppo per poi puntare a una maglia dal primo minuto nell'impegno di campionato contro il Bologna. Finisce così l'era Perin: breve, comunque importante. Come racconta Tuttosport, Allegri almeno il problema numero uno l’ha accantonato poiché Szczesny è di nuovo disponibile e arruolabile anche se sarebbe ingeneroso chiuderla qui in quanto Mattia Perin non ha mai fatto rimpiangere il forte collega polacco, risultando spesso determinante con parate per nulla scontate.Stasera si chiude l'esperienza dicon la Serbia,chiuderanno anche loro gli impegni con il Brasile e domani saranno in Italia. Poi, gli argentini, più: manca sempre meno. Intanto, oggi si riparte.