Sarà ancora una voltail portiere titolare della Juventus per la prossima stagione. L'ha deciso Massimiliano Allegri, che ha chiesto alla società di abbandonare l'interesse per Donnarumma concentrandosi su Locatelli. Tra i pali Max si sente al sicuro, c'è il polacco pronto a iniziare la sua quinta stagione in bianconero: "4 anni fa firmavo il mio primo contratto con questo grande club - ha scritto sul suo profilo Instagram - eccitato per quello che succederà nella prossima stagione". Ultimi giorni di relax per il portiere, atteso in settimana alla Continassa dove svolgerà i test fisici prima di iniziare a lavorare.