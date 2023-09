Per Wojciech, la giornata di ieri è stata dedicata esclusivamente alla preparazione dell'incontro infrasettimanale contro il Lecce, senza spazio per rimuginare sugli evidenti errori commessi a Reggio Emilia. La sua esperienza lo ha insegnato a vedere il passato come un terreno fertile in cui coltivare il continuo miglioramento, anche a 33 anni, ma il suo sguardo è costantemente rivolto verso il futuro.La sfida contro il Lecce, una squadra salentina, rappresenta un'opportunità per riscattarsi dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Szczesny è arrivato al centro d'allenamento ieri mattina, visibilmente dispiaciuto come tutti i suoi compagni, ma sembrava non essere turbato più di tanto dalla sconfitta, nonostante sia stato uno dei principali protagonisti negativi della partita. Lo riporta Tuttosport.