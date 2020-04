Le occasioni di mercato potrebbero indirizzare la Juventus ad approfondire i colloqui con Raiola e Milan per Gigi Donnarumma, ma se non si presenterà la ghiotta l’opportunità, il futuro della porta bianconero parla chiaro ed ha già un nome, Wojciech Szczesny. Come riporta il Corriere dello Sport, l’estremo difensore polacco è il secondo meno battuto d’Europa. Le statistiche fino al momento dello stop forzato dei giochi dicono che al primo posto c’è il suo ex compagno alla Roma Alisson, portiere del Liverpool, con l’80% delle parate. Dietro di lui, per l’appunto, c’è Szczesny con il 79,8%.