Szczesny dopo Inter-Barcellona: 'Non pensavo ci fosse quel rigore'

AFP via Getty Images

Le parole di Szczesny dopo Inter-Barcellona

Nelche ieri sera è uscito sconfitto dalla semifinale di Champions League contro l'a San Siro c'era anche, che nulla ha potuto per fermare i nerazzurri capaci di segnargli ben quattro goal (il secondo dei quali su rigore, con Hakan Calhanoglu). Al termine della partita, il portiere exha parlato ai microfoni di Canal+ Poland, concentrandosi anche sulla direzione arbitrale del connazionale, che il suo allenatore Hansi Flick non ha particolarmente apprezzato."So che in caso di sconfitta di solito si parla della prestazione dell’arbitro, ma non intendo soffermarmi su questo", le sue parole. "Non c’è bisogno di cercare scuse. La gente commenterà le cose, ma non vale la pena proseguire così. Rigore per l'Inter? È stata una partita serrata e, onestamente, pensavo non ci fosse alcun rigore, ma a quanto pare Pau non ha toccato la palla, quindi il rigore è stato assegnato. È stata un’azione rapida, ed è così che è stata decisa. Non c’è altro da dire".