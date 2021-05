2









Szczesny e Donnarumma potrebbero diventare i protagonisti di un domino di portieri che coinvolge Italia, Francia e Germania. Il portiere del Milan non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza, situazione che ingolosisce la Juventus che sarebbe felice di accoglierlo a parametro zero. Sempre che riesca a trovare una nuova situazione all’estremo difensore polacco, per il quale c’è un retroscena di mercato che coinvolge anche il Diavolo.



SZCZESNY OFFERTO - Come riporta Calciomercato.com, il Borussia Dortmund ha deciso di investire su un nuovo portiere, mettendo da parte sia Burki che Hitz. Tra il giovane prospetto e l’usato sicuro, il club tedesco preferirebbe seguire la prima strada. E qui subentra Szczesny, che è stato proposto al Dortmund ricevendo indietro un “no, grazie”, che conferma la strategia della società. Troppi i 30 anni presenti sulla carta d’identità, come i 6 milioni di euro d’ingaggio. MILAN E DORTMUND SU MAIGNAN - Il domino, infine, coinvolge anche il Milan. I gialloneri avrebbero posto in cima alla lista dei desideri Mike Maignan, portiere del Lille seguito dai rossoneri, tanto che lo avrebbero già bloccato verbalmente in caso di partenza di Donnarumma. Il Dortmund parte dalle retrovie, ma non aspetterà ancora lungo per conoscere l’intenzione del 25enne, che costa circa 15 milioni di euro e percepisce 1,4 milioni di stipendio.