Szczesny ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport in cui ha commentato la vittoria in amichevole contro il Real Madrid ma ha anche parlato del suo futuro alla Juve: "Una bella sensazione, il Real è una delle squadre più forti al mondo. Anche in amichevole c’è soddisfazione a vincere. Poi io ho preso la maglia di Vinicius per mio figlio, una serata perfetta..."."C’è, ma abbiamo dimostrato sul campo che la Juve merita la Champions. Il nostro posto è quello. Non ci siamo per motivi extra campo".VOCI DI MERCATO - "Fnirà come tutti gli anni. Finché mi vogliono alla Juve, avrò sempre questa maglia. E mi sa che mi vogliono... (Ride)"."Ha un motore importante, corre tantissimo, ha energia. Il primo gol con la maglia della Juve, poi qui, per lui è un bel momento"."Non l’ho visto, stavo cercando le maglie del Real... Scherzi a parte, sarà contento: ha lavorato un paio di settimane a parte, ma Dusan quando gioca può decidere le partite".Abbiamo una rosa già molto forte, cercheremo di fare il nostro meglio, senza le Coppe europee. Ai primi di agosto è presto per parlarne: siamo contenti di ciò che abbiamo fatto in America, dal 20 penseremo al campionato".