JEDZIEMYYYYYY NA EURO 2024

MAMY TOOOOO

Un otto in pagella. E la sensazione di essere ancora un eroe nazionale. Tekha portato la sua Polonia alla fase finale di Euro24, e l'ha fatto parando il calcio di rigore contro il Galles, che pure aveva messo in difficoltà Lewandowski e compagni.Privi di Milik, i polacchi hanno ottenuto il pass per il prossimo turno dell'Europeo. Anche e in particolare grazie al portiere juventino. Ecco il voto di TVSport per Szczesny."Wojciech Szczęsny - 8 - ha dato alla Polonia una seconda vita con una grande parata dopo il tiro di Kieffer Moore. Successivamente è stato messo alla prova da Jan Bednarek, ma è stato fortunatamente attento. Alla fine è diventato l'eroe dei rigori".