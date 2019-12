Già tempo di Supercoppa. Con tanti saluti al campionato da primi in classifica (aspettando l'Inter, che può solo raggiungere e non superare), Sarri si proietta sul prossimo impegno e sul primo trofeo stagionale. Assolutamente da portare a casa.



CONDIZIONI - In porta potrebbe rivedersi Szczesny: il polacco sta recuperando velocemente dall'elongazione al pettorale destro, ha già salutato l'Udinese e la sensazione è che lo stop con la Samp sia stato più di natura precauzionale. Da capire invece la situazione di De Ligt: viene da un piccolo infortunio, però Sarri è stato chiaro e ha parlato dell'energia positiva di Demiral come parte fondamentale della sua scelta.



TRIDENTE? - Se in mediana rivedremo certamente Pjanic e Bentancur, con l'ultimo dubbio legato a Rabiot e Matuidi (quest'ultimo assolutamente in vantaggio), resta da capire se Sarri utilizzerà il tridente pesante anche in Arabia Saudita. Anche qui ci si basa sulle sensazioni: non dovesse confermare nuovamente i tre tenori, vedendo la condizione di Dybala, è molto più facile pensare all'eventualità che Higuain stia fuori, sacrificato magari sull'altare dell'equilibrio per uno tra Bernardeschi e Ramsey (Douglas ancora contratto).