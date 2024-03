Le parole di Wojciecha DAZN dopo"Momento che fa capire che dobbiamo dare di più per la Juventus, è un momento negativo e sappiamo che negli ultimi due mesi non abbiamo fatto abbastanza. Momento duro, che fa male a tutti noi. Dobbiamo essere consapevoli degli obiettivi e fare di tutto per raggiungerli".- "Non posso dire niente ai ragazzi, hanno voglia di far bene e hanno fame, ma in questo momento i risultati non arrivano. C'è qualcosa che ognuno di noi deve fare di più, ognuno pensa una cosa diversa. Lo spirito e la voglia di fare bene non mancano".- "Se lo dicevi due mesi fa non lo accettavo, adesso la Coppa Italia è l'unico trofeo che possiamo portare a casa. La Champions sappiamo tutti quanto è importante, anche per la società a livello economico: è nostra responsabilità raggiungerla".- "A livello di energie sì, questo gruppo era stato carico per sei mesi con il sogno scudetto, non era un obiettivo ma poi abbiamo fatto tanto bene che abbiamo cominciato a sognare. Poi ci è scappato questo sogno e ci ha tolto qualcosa, ma questa non può essere la scusa perchè una vittoria in 9 partite, al 95' in casa, non è una cosa da Juventus. Bisogna fare di più".- "Siamo la Juventus, se non ci credi non puoi giocarci: è una realtà del mondo Juve, ognuno deve imparare a gestire la pressione che è la cosa più bella. Se devo giocare senza pressione vado a calcetto con i miei amici. Ci sono tanti ragazzi con margini di crescita, che impareranno da questa esperienza negativa".Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.