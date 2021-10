Juan Cuadrado ha fatto il suo esordio in Serie A al Marcantonio Bentegodi, ma contro il Chievo, nel novembre 2019 con la maglia dell’Udinese – il colombiano ha segnato due gol contro il Verona in Serie A, entrambi in casa dei gialloblù.Il Verona è, con il Genoa, una delle uniche due squadre contro cui Dejan Kulusevski ha segnato sia con la maglia del Parma che con quella della Juventus (due gol totali).Wojciech Szczesny ha fatto il suo esordio in Serie A nell’agosto 2015, con la maglia della Roma proprio contro il Verona.