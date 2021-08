Dopo la doppia papera di ieri sera che ha permesso all'Udinese di rimontare e pareggiare la partita della Dacia Arena, ​dalla stampa italiana. Ecco i giudizi delle principali testate sportive:- ​"Il 2-2 è tutto qui, nei due poli che non si attraggono, l’8 a Dybala e il 4 a Szczesny per manifesta colpevolezza. Due errori pacchiani, ma tecnicamente spiegabili. Si apre un fronte delicato, Perin si tenga pronto".- "Pasticcia nell'azione del rigore: blocca la palla, ma se la butta contro il ginocchio, gli scappa e poi commette fallo su Arslan. Ma è niente rispetto alla papera finale con cui spalanca la via del pareggio a Deulofeu riproponendo antichi incubi".