Szczesny ed Emre Can per Juve X One Championship. Il portiere e il centrocampista si sfidano contro i campioni di arti marziali: prima con il microfono in mano, poi con un faccia a faccia, esattamente come due lottatori. Il problema? Entrambi sono... 'bravi ragazzi'. E allora risate infinite, per questo scontro tra titani che alla fine vince Emre. Come due ragazzini ai tempi della scuola: un video - che trovate qui in basso - da non perdere assolutamente.