La Juve non ha più dubbi, vuole blindare Wojciech Szczesny. Non ci sono remore in casa bianconera, ha deciso anche Fabio Paratici, il capo dell’area tecnica, che infatti, come riferito da calciomercato.com, ha già avviato i contatti per prolungare l’attuale intesa con il polacco, in scadenza nel giugno del 2021. Solo un anno e mezzo, poco più, di contratto. Un margine troppo esiguo, per questo la Juve vuole accelerare per assicurarsi il portiere ancora per molti anni.



LA PROPOSTA - Per questo, la Juve ha proposto un rinnovo fino al giugno 2024 all’ex Arsenal. Prolungamento e adeguamento dell’ingaggio, seppur lievemente. Tutto sarà discusso nei prossimi dialoghi tra le parti, ma Paratici non ha intenzione di correre alcun rischio. La scelta sul portiere del futuro è stata presa, sarà Szczesny, i contatti per blindarlo entreranno presto nel vivo. Nessun dubbio sulle qualità del classe ’90, tanto è vero che quando Jorge Mendes ha proposto ai bianconeri un imponente investimento per l’estate 2020 per prelevare David de Gea dal Manchester United, la risposta è stata negativa. La Juve è felice con Szczesny, ora deve solo mettere nero su bianco il rinnovo di contratto.